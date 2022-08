Nei luoghi d arte può essere guidata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei luoghi d arte può essere guidata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VISITA

Significato/Curiosita : Nei luoghi d arte puo essere guidata

Great architect (grande architetto dell'universo, g.a.d.u.) oppure di god (dio), ma può essere interpretata anche come geometria, gnosi o gnosticismo...

Tuttavia anche utilizzi diversi del termine. visita dei magi – visita dei re magi al bambino gesù. visitazione – visita che maria vergine fece a sua cugina elisabetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

