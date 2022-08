In molte auto è autobloccante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In molte auto è autobloccante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : DIFFERENZIALE

Significato/Curiosita : In molte auto e autobloccante

La nissan silvia (s14) è una coupé sportiva 2 porte a trazione posteriore con differenziale autobloccante prodotta dalla casa giapponese nissan motor dal...

Presenza del differenziale, invece, la ruota esterna gira più velocemente di quella interna senza alcuno slittamento. il differenziale è solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con molte; auto; autobloccante; Un attributo di molte 4x4; Lui sì che può sposare molte donne; Autore di opere con... molte date; molte notizie arrivano attraverso di esso; Si chiude sul motore dell auto ; Kottke, cantauto re; auto re di opere con... molte date; Un auto ... Mini; Cerca nelle Definizioni