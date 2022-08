Un mobiletto per riporre varie cose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mobiletto per riporre varie cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STIPO

Significato/Curiosita : Un mobiletto per riporre varie cose

Lo stipo è un pezzo di mobilio usato per riporre ("stipare") oggetti d'uso domestico, biancheria e anche provviste. molto comune dall'antichità fino all'ottocento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

