Un mitico immortale come Ercole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mitico immortale come Ercole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SEMIDIO

Significato/Curiosita : Un mitico immortale come ercole

Portando ercole sull'olimpo per farne un vero dio immortale. stanco della vita sull'olimpo, ercole inizierà a vagare per il mondo, e firmerà per errore un contratto...

Un semidio è un essere metà uomo e metà dio, oppure anche un demone, se si tiene presente che la parola "daemon" sta proprio ad indicare un essere a metà... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con mitico; immortale; come; ercole; Allegro mitico e famoso re di Cipro; Il mitico Paese dell oro; Il mitico figlio di Tereo e di Procne; Il mitico padre di Cadmo; Un immortale poema; Lo spirito immortale ; È immortale per il credente; immortale re del teatro; Fai come ti __; Un medicinale come il bicarbonato; I vini come i pregiati Sassicaia e Ornellaia; Uno come Harry Potter; Sono protagonisti di Un mercole dì da leoni; Il mostro di Lerna ucciso da ercole ; Un degno avversario di ercole ; Quelle di ercole furono dodici;