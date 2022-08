Miscela di spezie tipica della cucina etiope - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miscela di spezie tipica della cucina etiope. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BERBERE

Significato/Curiosita : Miscela di spezie tipica della cucina etiope

Eritrea ed etiope. lo spezzatino di carne viene cotto con pomodoro, cipolle e insaporito da una miscela piccante di spezie chiamata berberé, a base di peperoncino...

berbera, per quanto si identifichi in larga parte come araba, e comunità significative berbere sono presenti in tunisia e libia. ma minoranze berbere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

