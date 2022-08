Minestre senza sapore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minestre senza sapore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BRODAGLIE

Significato/Curiosita : Minestre senza sapore

Salse di sapore intenso, più leggero e morbido per salse di sapore delicato. aromi e spezie gli aromi principali che si utilizzano per le minestre sono:...

L'etimologia del nome è controversa: potrebbe derivare dal tardo latino jutta, brodaglia, che a sua volta originerebbe da una radice celtica; il che è molto probabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

L'etimologia del nome è controversa: potrebbe derivare dal tardo latino jutta, brodaglia, che a sua volta originerebbe da una radice celtica; il che è molto probabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con minestre; senza; sapore; Legumi per minestre ; La posata per brodi e minestre ; Un proverbio sulle minestre : se non è __ bagnato; Cereale per minestre ; Si dimostra senza prova; Comuni senza coni; La pronuncia senza errori; Rimasta senza abiti; Il sapore che pizzica in bocca; Il sapore acre che può guastare vini o formaggi; Quella del medico non ha sapore ; Ha sapore di mandorla;