Un medicinale come il bicarbonato - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ANTI ACIDO

L'amaro medicinale giuliani è un medicinale per automedicazione venduto in farmacia e parafarmacia. prodotto dalla società farmaceutica giuliani, è indicato...

L'acido fosforico, o acido ortofosforico, è un acido inorganico di formula bruta h3po4, formula semistrutturale o=p(oh)3. si ottiene in forma pura principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con medicinale; come; bicarbonato; Qualsiasi medicinale ... che manda in bagno; Una caramella medicinale ; Ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie; medicinale sotto forma di pastiglia; I vini come i pregiati Sassicaia e Ornellaia; Uno come Harry Potter; Argentati come i capelli di certe dive di un tempo; Un animaletto usato come esca; Può esserlo un bicarbonato ; Il bicarbonato placa quello di stomaco; Effervescente digestivo con bicarbonato ; Per quella di stomaco è utile il bicarbonato ; Cerca nelle Definizioni