Materia prima per sedie estive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia prima per sedie estive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIMINI

Significato/Curiosita : Materia prima per sedie estive

Dell'ambiente e dell'atmosfera, con i nobili e i facoltosi che sedevano su delle sedie, mentre il popolo sedeva sulle gradinate. fra le attrazioni occasionali...

Contemporanei creano con i vimini strumenti musicali simili alle maracas. oggi l'industria del design trae ispirazione dal vimine per ricreare in plastica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

