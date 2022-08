Mantiene l equilibrio interno di un organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mantiene l equilibrio interno di un organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OMEOSTASI

Significato/Curiosita : Mantiene l equilibrio interno di un organismo

Condizione di continuità. è quindi una delle caratteristiche peculiari degli organismi viventi. tutti gli apparati del corpo di un organismo vi partecipano...

Cui all'omeostasi si contrappone il dinamismo. ^ la pronuncia scientifica preferibile è “omeòstasi”, anche se la variante etimologica “omeostàsi” è corretta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

