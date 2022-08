Mammiferi come le balene e i delfini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammiferi come le balene e i delfini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CETACEI

Significato/Curiosita : Mammiferi come le balene e i delfini

Delphinidae (delfini oceanici) e platanistoidea (delfini di fiume), i cui membri sono in genere di piccole dimensioni. il termine delfino, derivato dal...

I cetacei (cetacea brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. il nome cetaceo deriva dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

