Un macchinario presente nei mulini industriali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un macchinario presente nei mulini industriali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SETACCIATRICE

Significato/Curiosita : Un macchinario presente nei mulini industriali

Spagna cristiana nel xii secolo. mulini industriali ad acqua sono stati utilizzati anche nei complessi industriali costruiti in al-andalus tra l'xi ed...

La separazione e contemporanea selezione per grandezza: con macchine setacciatrici si separano i chicchi da buccia e polpa, poi si dividono per grandezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con macchinario; presente; mulini; industriali; Bottone o tasto in un apparecchio o macchinario ; macchinario che lavora un pezzo che ruota; macchinario per perforare il terreno; macchinario da spremitura; Arriva dopo il presente ; Essere presente ad una manifestazione; Congregazione religiosa molto presente nello Utah; Passato rispetto al momento presente ; Terra di mulini a vento; Ruote da mulini ; Comune napoletano con il Vallone dei mulini ; I mulini ... per le olive; Canne fumarie di impianti industriali ; Ristagna su grandi centri industriali o urbani; Gli scioperi... degli industriali ; Gli industriali con i frantoi; Cerca nelle Definizioni