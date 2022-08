Locuzione latina... che lascia correre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locuzione latina... che lascia correre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRANSEAT

Significato/Curiosita : Locuzione latina... che lascia correre

Storico si utilizza anche la locuzione "unità d'italia". il termine, che designa anche il movimento culturale, politico e sociale che promosse l'unificazione...

All'originale dell'imitatio christi, con cui la frase diviene allora sic transeat gloria mundi che, in questo caso, assume il valore di un'esortazione, del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

