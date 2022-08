La località del Pisano nota per la battaglia ritratta in un trittico di Paolo Uccello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località del Pisano nota per la battaglia ritratta in un trittico di Paolo Uccello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAN ROMANO

Significato/Curiosita : La localita del pisano nota per la battaglia ritratta in un trittico di paolo uccello

Questo nasce la necessità per leonardo d'impegnarsi in quella che italo calvino ha chiamato la «battaglia con la lingua»: il rifornirsi cioè di un vocabolario...

san romano, frazione divisa fra di san miniato e montopoli in val d'arno in provincia di pisa san romano, frazione di citerna in provincia di perugia san... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con località; pisano; nota; battaglia; ritratta; trittico; paolo; uccello; La località spagnola famosa per la grotta con pitture preistoriche; località che dà il nome a una varietà di aglio; località altoatesina; Una località turistica abruzzese di montagna; Località del pisano ; Gli Zen gruppo rock pisano ; Il casato di un genio pisano ; Mezza nota ; Una nota abbazia benedettina del Senese; nota manifestazione che si svolge lungo le calli; Si nota no in famiglia; Nota battaglia navale delle guerre napoleoniche; L ultima battaglia di Pompeo; La battaglia del Risorgimento ricordata con quella di San Martino; Il vincitore della battaglia di Maratona; ritratta zione di una notizia; La sua incredulità fu ritratta da Caravaggio; Dà il nome a una Madonna ritratta da Raffaello; Fu ritratta dal Parmigianino; Rogier __: il pittore fiammingo autore del trittico dell'Annunciazione; Pier paolo __, scrittore e regista ucciso nel 1975; paolo : ha diretto Il capitale umano; paolo , noto ex-calciatore del Milan; Romanzo rimasto incompiuto di Pier paolo Pasolini; uccello dei pelecaniformi; L uccello della pace; Un comunissimo uccello marino; Isola che ha come simbolo l uccello dodo; Cerca nelle Definizioni