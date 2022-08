Il Lionel asso del calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Lionel asso del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MESSI

Significato/Curiosita : Il lionel asso del calcio

Tre coppe del re, una champions league, una supercoppa uefa e un mondiale per club; insieme a lionel messi e luis suárez ha fatto parte del tridente (chiamato...

Disambiguazione – "messi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi messi (disambigua). lionel andrés messi cuccittini, detto leo (pronuncia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

