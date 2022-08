Lino, alpinista del passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lino, alpinista del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LACEDELLI

Significato/Curiosita : Lino, alpinista del passato

Alle ore 18 del 31 luglio 1954, achille compagnoni e lino lacedelli raggiungono la vetta a 8611 m. l'hunza isakhan e gli altri alpinisti rimasti al campo...

Lino lacedelli wikimedia commons contiene immagini o altri file su lino lacedelli lacedèlli, lino, su sapere.it, de agostini. (en) lino lacedelli, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

