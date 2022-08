Leggere impalcature mobili per eseguire lavori di pulizia e restauro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leggere impalcature mobili per eseguire lavori di pulizia e restauro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TRABATTELLI

Significato/Curiosita : Leggere impalcature mobili per eseguire lavori di pulizia e restauro

Che i trabattelli costruiti con d.lgs 81 devono necessariamente essere ancorati a una struttura fissa superati i 2 m al piano, mentre i trabattelli conformi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con leggere; impalcature; mobili; eseguire; lavori; pulizia; restauro; Kundera: scrisse L insostenibile leggere zza dell essere; leggere modifiche; Frivole, leggere ; leggere carrozzelle; Le impalcature sulle facciate in rifacimento; impalcature da muratori; Sostegno per impalcature ; Le impalcature per rifare le facciate; Fernando dell automobili smo; Autocarro che trasporta automobili ; Sebastian, pilota automobili stico tedesco; Proteggono gli angoli dei palazzi dalle automobili ; Lo può eseguire il violino, ma non la grancassa; eseguire a comando; eseguire la battuta a tennis; Si può eseguire anche con l asta; In certi casi è solo per addetti ai lavori ; Tra gli ultimi lavori di Camilleri c è un monologo teatrale: è Autodifesa di..; _ di Stendhal: il turbamento che coglie davanti ai capolavori dell arte; Abbandonarono i lavori parlamentari dopo il delitto Matteotti; È addetto alla pulizia delle finestre; Spazzolino dedicato alla pulizia del wc; Prescrive la pulizia ; Si occupa di pulizia della bocca: __ dentale; Segue il completo restauro di un negozio; Cerca nelle Definizioni