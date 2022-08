Lascia un segno sul muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lascia un segno sul muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUADRO

Significato/Curiosita : Lascia un segno sul muro

Il muro occidentale (ebraico: , hakotel hama'aravi), o semplicemente kotel, è un muro di cinta risalente all'epoca del secondo tempio di gerusalemme...

quadro – sinonimo di "dipinto" quadro – in meccanica dei veicoli, termine che indica un motore a scoppio in cui il rapporto tra la corsa dei pistoni e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

lascia r partire un pugno; Lo soffre chi teme di essere lascia to solo; Non si lascia scuotere dalla paura; lascia passare rilascia to ai giornalisti; Il segno zodiacale di chi è nato il 5 ottobre; Il numero che si dà in segno di approvazione; Strumento scolastico da disegno ; La Lanfranchi ex moglie di Pino Insegno ; Solerte, premuro so; Può finire al muro ; Un muro a prova d acqua; muro di sostegno più basso della sommità del terrapieno;