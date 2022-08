L Italia fu soggetta a quello dello straniero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Italia fu soggetta a quello dello straniero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GIOGO

Significato/Curiosita : L italia fu soggetta a quello dello straniero

Dell'impero romano. dopo la caduta dell'impero romano d'occidente, l'italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni barbariche, perdendo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giogo (araldica). il giogo è un dispositivo concepito, fin dall'antichità, per la trazione animale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

