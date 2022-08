Vi si inseriscono i remi della canoa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si inseriscono i remi della canoa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCALMI

Lo scalmo è l'appoggio del remo su un'imbarcazione per consentire la remata. può essere in vari materiali, anche di semplice corda. inizialmente lo scalmo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

