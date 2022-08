Infossatura del polmone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infossatura del polmone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Infossatura del polmone

Sulla membrana basale e l'apice verso il lume; l'apice presenta delle infossature entro cui sono contenute le teste degli spermatidi in via di sviluppo...

ilo – codice iso 639-2 alpha-3 per la lingua ilocana industrial liaison office – ufficio per il trasferimento tecnologico international labour organization...