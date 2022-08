Indossa il tutù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indossa il tutù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALLERINA

Significato/Curiosita : Indossa il tutu

Luccicanti e brillanti, le fate e la magia. il suo giocattolo preferito è hippoty, un ippopotamo giallo con un tutù da ballerina e due ali da fata. sula è...

Significati, vedi ballerina (disambigua). il termine ballerina indica una danzatrice di una compagnia di balletto. la parola ballerina viene usata in tutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con indossa; tutù; L ampia veste indossa ta dal giudice; Si indossa no nelle mani; Si indossa in spiaggia; Copricapo indossa to da Moira Orfei; Si esibiscono in tutù ; Edgar __: il pittore delle danzatrici in tutù ; Mezzo tutù ; Bambine in tutù ; Cerca nelle Definizioni