Incapaci di produrre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incapaci di produrre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STERILI

Significato/Curiosita : Incapaci di produrre

All'atto di prendere una decisione tra due alternative, non si sceglie né l'una né l'altra perché vengono considerate ininfluenti e incapaci di produrre cambiamenti...

Mediante oscillazione tra neutrini attivi e sterili o in collisioni di particelle ad alta energia. se i neutrini sterili fossero più pesanti dei neutrini attivi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con incapaci; produrre; Sono incapaci di sotterfugi; incapaci tà di parlare; incapaci tà di tradire; Speciale assistenza a favore di soggetti incapaci ; Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta; Altoparlante progettato per riprodurre le frequenze basse; egno di palma usato per produrre mobili; produrre un effetto; Cerca nelle Definizioni