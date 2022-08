Immagine, figura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immagine, figura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EFFIGIE

Significato/Curiosita : Immagine, figura

Distinto tropi e figure, e queste ultime in figure di parola (léxeos schémata in greco; figurae elocutionis o figurae verborum in latino) e figure di pensiero...

La m gmbh, nota anche come bmw m o bmw motorsport, è un'azienda automobilistica fondata nel 1972 come divisione sportiva della casa automobilistica tedesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con immagine; figura; immagine in alto; immagine a lato; I puntini che formano un immagine sul computer; immagine che ha perso vivacità e definizione; figura circolare dalla forma allungata; Nascosto dietro a tessuto, anche in senso figura to; Contrasto sia fisico che figura tivo; figura retorica che accosta due contrari; Cerca nelle Definizioni