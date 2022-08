Harbor: venne bombardata dai Giapponesi nel 1941 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Harbor: venne bombardata dai Giapponesi nel 1941. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PERL

Significato/Curiosita : Harbor: venne bombardata dai giapponesi nel 1941

Attaccata dai giapponesi l'8 dicembre 1941 e da questi occupata il 23 dello stesso mese. la conquista di queste basi, oltre all'attacco a pearl harbor, aveva...

perl (disambigua). perl è un linguaggio di programmazione ad alto livello, dinamico, procedurale e interpretato, creato nel 1987 da larry wall. perl ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

