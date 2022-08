Gruppo di case di campagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo di case di campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BORGATA

Significato/Curiosita : Gruppo di case di campagna

Il casale è un gruppo di poche case rurali, in aperta campagna, senza mura a difesa. un caso a parte è costituito dai casali pugliesi di epoca medievale...

Disambiguazione – se stai cercando il comune ungherese, vedi borgáta. con borgata s'intende un insediamento rurale di dimensioni estremamente piccole,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Disambiguazione – se stai cercando il comune ungherese, vedi borgáta. con borgata s'intende un insediamento rurale di dimensioni estremamente piccole,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con gruppo; case; campagna; Piattaforma del gruppo Google; La Carla attrice del gruppo comico Broncoviz; gruppo di pupazzi che include Kermit e Miss Piggy; gruppo di manigoldi; La città indiana con il Lago Dal. dalle case galleggianti; Negozio nel quale si vendono prodotti case ari; Il sacerdote in case rma; I dipinti sulle case ; campagna laziale; Relativi alla campagna ; Un pranzetto in campagna ; Il giorno in cui la donzellerà vien dalla campagna ;