Grosso uncino usato dagli scassinatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso uncino usato dagli scassinatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GRIMALDELLO

Significato/Curiosita : Grosso uncino usato dagli scassinatori

Il grimaldello è uno strumento utilizzato per scassinare o aprire serrature di cui non si possegga la chiave. la sua invenzione si colloca tra l'alto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

