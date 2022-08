Grasse, untuose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grasse, untuose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Grasse, untuose

Col nome lipara (pa, da pa in greco antico, che significa grasso, untuoso, e per estensione brillante, ricco e fertile). era chiamata anche milogonide...

In polvere con un legante formato da un'emulsione in fase acquosa (parti oleose in minoranza che "nuotano" sospese in forma di piccole gocce nell'acqua)...