Gli ingegneri che progettano organi artificiali e macchinari per diagnosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli ingegneri che progettano organi artificiali e macchinari per diagnosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BIOMEDICALI

Significato/Curiosita : Gli ingegneri che progettano organi artificiali e macchinari per diagnosi

Cassa integrazione, mentre tra il 2015 e il 2016 il 90% delle aziende biomedicali del distretto erano tornate a pieno regime, con anche un aumento della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

