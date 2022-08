Gli articoli come il o la - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli articoli come il o la. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : DETERMINATIVI

Significato/Curiosita : Gli articoli come il o la

Singolo infatti, gli articolo 31 e godi composero il jingle per la famosa fiat uno rap della fiat. da strade di città furono estratti come singoli anche...

Bello, rettangolare, pallido, goloso, verde, vecchio ecc); aggettivi determinativi (o "indicativi"), che specificano il nome su piani diversi da quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

