Gli agenti indossano quello antiproiettile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli agenti indossano quello antiproiettile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIUBBOTTO

Significato/Curiosita : Gli agenti indossano quello antiproiettile

O dietro gli angoli, adoperano un fibroscopio (che ha sostituito l'obsoleto bastone con specchio). spesso indossano giubbotti antiproiettile, visori notturni...

Pantaloni. esistono varie versioni di giubbotto, con cappuccio, senza, o con cappuccio rimovibile, unito al giubbotto mediante una cerniera. benché sia un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con agenti; indossano; quello; antiproiettile; Azione abrasiva di agenti naturali sulla litosfera; Un ufficio con gli agenti ; È costituita da agenti a quattro zampe; Le armi come gli agenti nervini e l iprite; Si indossano nelle mani; Le indossano i portieri dell hockey; La indossano i cani al posto del collare; Lo indossano i palombari; È polifonico quello corale; L Italia fu soggetta a quello dello straniero; quello di birra serve per il pane; C è quello di maturità; Un indumento che può essere antiproiettile ; Si indossa quello antiproiettile ; Un mezzo rivestito di una corazza antiproiettile ; Cerca nelle Definizioni