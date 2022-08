Le gigantesche teste nell Isola di Pasqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le gigantesche teste nell Isola di Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MOAI

Significato/Curiosita : Le gigantesche teste nell isola di pasqua

(disambigua). l'isola di pasqua (in pasquense rapa nui, letteralmente "grande isola/roccia"; in spagnolo isla de pascua) è un'isola dell'oceano pacifico...

23s 109°21'50.38w / 27.114231°s 109.363994°w-27.114231; -109.363994 i moai sono statue che si trovano sull'isola di rapa nui (isola di pasqua); nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con gigantesche; teste; nell; isola; pasqua; Provocano ondate gigantesche ; Le gigantesche statue dell'isola di Pasqua; Provoca onde gigantesche ; Statue e figure gigantesche ; Cingere teste regali; Sulle teste dei nuotatori e dei DJ; Il cane a tre teste custode dell Ade; Le declina il teste ; Era il ceto popolare nell antica Grecia; In testa a Pulcinell a; I vini come i pregiati Sassicaia e Ornell aia; Il suonare del campanell o; Grande penisola affacciata sul Mar Nero; L isola di una Venere; Vulcano sull isola di Tenerife; Una leggendaria isola ; Si chiamano Margherita e pasqua lina; Ama Norina nel Don pasqua le; La si promette nelle uova pasqua li; Prodotto da forno abruzzese tipico della pasqua ; Cerca nelle Definizioni