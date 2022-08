Il gesto con cui si sposta qualcuno o qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gesto con cui si sposta qualcuno o qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPINTA

Significato/Curiosita : Il gesto con cui si sposta qualcuno o qualcosa

Psicotrasporto: sposta qualcosa o qualcuno nello spazio e nel tempo, essa si rifà in parte all'evocazione, in parte alla trasmutazione. telepatia: esamina o influenzano...

con spinta si intende la forza di reazione scambiata tra due o più due corpi in base al terzo principio della dinamica. un esempio è la spinta idrostatica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

