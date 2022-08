Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ABS

Significato/Curiosita : Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata

Ridurre la distanza di arresto complessiva. optimised hydraulic brakes è un sistema che amplifica la capacità frenante in caso di frenata brusca utilizzando...

Abaffy, broyden, spedicato – autori dei metodi abs per la determinazione di algoritmi dell'algebra lineare acrilonitrile butadiene stirene – materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con garantisce; massima; sicurezza; caso; brusca; frenata; garantisce il riposo notturno; garantisce la liquidità dei depositi bancari; garantisce un prodotto che rispetta l ambiente; garantisce i contratti con i suoi atti firmati; Manovra d attacco a velocità massima ; Si oppone a massima ; La distanza massima di un satellite dalla Terra; massima confidenza; Sistema di sicurezza a palloncino per auto ing; Si lasciano su speciali cartellini della Pubblica sicurezza ; All aeroporto sono obbligatori quelli di sicurezza ; In stato di allerta... per la pubblica sicurezza ; caso che può accadere; Film con Brad Pitt: Il curioso caso di Benjamin __; Sull ambulanza suona in caso di emergenza; Nel caso ; È detta anche erba brusca ; Frenare brusca mente; Puo essere provocata da una brusca partenza; Cambiare argomento brusca mente: fare un volo __; Passione sfrenata ; Può causarlo una frenata sul bagnato; Lo è chi conduce una vita sfrenata ; Un regolatore di frenata ; Cerca nelle Definizioni