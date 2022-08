Foto 7 Una crociera sul Danubio Bassa Austria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Foto 7 Una crociera sul Danubio Bassa Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ABBAZIA DI MELK

Significato/Curiosita : Foto 7 una crociera sul danubio bassa austria

L'abbazia di melk è un'abbazia benedettina che si trova in austria, uno dei più famosi siti monastici del mondo. venne costruita in posizione dominante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

