Forma di prestito: cessione del __ dello stipendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma di prestito: cessione del __ dello stipendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUINTO

Significato/Curiosita : Forma di prestito: cessione del __ dello stipendio

La cessione del quinto dello stipendio, o più semplicemente cessione del quinto, è un particolare tipo di prestito personale previsto in italia, che consiste...

Felice avogadro di quinto (1844-1907) – militare italiano pietro quinto (1904-1987) – medico italiano nadir quinto (1918-1994) – illustratore e fumettista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

