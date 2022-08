Forma di governo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma di governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REGNO

Significato/Curiosita : Forma di governo

Dello stato: parlamento, governo e capo di stato; la forma di governo quindi attiene ai rapporti che si vengono a instaurare fra di essi e alle modalità con...

regno – stato retto in forma monarchica regno – livello gerarchico della biologia regno dei cieli (o regno di dio) – per molte religioni monoteiste, promessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

