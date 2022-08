Si fissa per la scadenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fissa per la scadenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DATA

Significato/Curiosita : Si fissa per la scadenza

Giorno precedente a ciascuna scadenza del contratto. il pagamento avviene mediante scambio di differenziali ad ogni scadenza di periodo. supponiamo che...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi data (disambigua). la data è la convenzione per indicare un giorno specifico in un calendario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con fissa; scadenza; Un piolo fissa to nel legno; Quorum fissa to al 50 per cento; fissa re la gemma sull anello; È fissa ta ad un albero; Proposta a scadenza che può preludere a una guerra; Quota in scadenza ; Sugo di lunga scadenza : __ di pomodoro; Si rinnova alla scadenza ;