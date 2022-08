Si festeggia quello nuovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si festeggia quello nuovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANNO

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anno (disambigua). un anno indica un periodo di tempo pari approssimativamente a quello impiegato...

Altre definizioni con festeggia; quello; nuovo; Lo festeggia no gli Ebrei; Santo che si festeggia l 11 giugno; Si festeggia il 22 maggio; Li riceve il festeggia to; Gli agenti indossano quello antiproiettile; È polifonico quello corale; L Italia fu soggetta a quello dello straniero; quello di birra serve per il pane; Vanno dall Alaska al nuovo Messico; Pulire di nuovo con l acqua; I preparativi... di un nuovo mobile; Premuto di nuovo ; Cerca nelle Definizioni