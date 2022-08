Fatto di ferro? Ma se è sempre raffreddato.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatto di ferro? Ma se è sempre raffreddato... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : FRIGORIFERO

Significato/Curiosita : Fatto di ferro ma se e sempre raffreddato..

Tecnologiche e presenta un'elevata facilità ad ossidarsi); ma nell'antichità e fino al xix secolo la parola identificava quel particolare tipo di ferro che era...

Dell'internet delle cose. il funzionamento di un frigorifero è basato sul principio del ciclo frigorifero, che è schematizzabile nelle seguenti fasi: il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

