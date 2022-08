Famiglia di dogi veneziani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famiglia di dogi veneziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTARINI

Significato/Curiosita : Famiglia di dogi veneziani

Della ricchezza della serenissima. quello che segue è un elenco di tutti i 120 dogi di venezia, la cui carica era a vita, quindi, qualora non indicato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi contarini (disambigua). i contarini furono una nobile casata ascritta al patriziato veneziano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

