_ Falk, tenente Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Falk, tenente Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PETER

Significato/Curiosita : _ falk, tenente colombo

2003. la serie ha per protagonista il personaggio del tenente colombo, interpretato da peter falk, che fu anche regista di alcuni episodi. premiata quattro...

peter – centro abitato dello utah, nella contea di cache, stati uniti d'america babett peter (1988) – calciatrice tedesca birgit peter (1964) – ex canottiera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con falk; tenente; colombo; Il nome di falk ; Le isole falk land contese da argentini e inglesi; __ falk : il tenente Colombo; __ falk , il tenente Colombo; Appartenente adatto; Ruolo militare a cui appartiene il tenente ; Non nc ha il nullatenente ; Ghiandola endocrina appartenente all epitalamo; Scrisse Felicita colombo ; La scoprì per sbaglio colombo ; Una caravella di Cristoforo colombo ; La regina di colombo ; Cerca nelle Definizioni