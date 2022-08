Lo evita la quarantena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo evita la quarantena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONTAGIO

Significato/Curiosita : Lo evita la quarantena

Ginecologa, che lo assiste al di fuori della zona di quarantena, e di kellan, il figlio del dottor park, riesce a far nascere il bambino e a salvare la madre da...

Il contagio è un film drammatico del 2017 diretto da matteo botrugno e daniele coluccini. è l'adattamento di una pièce teatrale tratta dall'omonimo romanzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con evita; quarantena; Il distributore di numeri che evita resse allo sportello; La più celebre evita ; Servono a evita re che il bucato steso scivoli via; Profetico, inevita bile; Periodo di quarantena ; Fine di quarantena ; Costretti in quarantena ; Messa in quarantena ; Cerca nelle Definizioni