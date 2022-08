Espresse in centurie le sue profezie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espresse in centurie le sue profezie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NOSTRADAMUS

Significato/Curiosita : Espresse in centurie le sue profezie

Un gioco delle classi, cicerone risultò eletto con il voto di tutte le centurie. assieme a lui risultò eletto il patrizio gaio antonio ibrida, zio di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nostradamus (disambigua). nostradamus, pseudonimo di michel de nostredame, alle volte notre dame... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

