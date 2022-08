Eseguono le lastre per esami medici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eseguono le lastre per esami medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RADIOLOGI

Significato/Curiosita : Eseguono le lastre per esami medici

Avere manipolato le lastre. nel 1931 viene eseguita una nuova serie di fotografie, affidata a giuseppe enrie. per evitare polemiche, tutte le operazioni vengono...

Quasi nulle protezioni dalle radiazioni, generò molti casi di morte tra i radiologi. la situazione migliorò notevolmente con l'uso di film fotografici messi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con eseguono; lastre; esami; medici; Acrobati che, supini, eseguono esercizi con i piedi; La eseguono pochi strumentisti; eseguono una particolare danza a forma di otto; eseguono esercizi di destrezza; Si usava in lastre ; Metallo tossico nelle lastre ondulate di eternit; Rocce che si sfaldano in lastre parallele; Trasformano le aste in lastre ; L apparecchio per esami nare la membrana del timpano; La Cristiana attrice di Notte prima degli esami ; L Antonello che canta Notte prima degli esami ; esami nate in assemblea; Un medici nale come il bicarbonato; Il dio greco della medici na; Un sale del potassio usato in medici na; La medici na del mondo giuridico; Cerca nelle Definizioni