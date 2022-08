C era una __ nelle fiabe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C era una __ nelle fiabe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VOLTA

Significato/Curiosita : C era una __ nelle fiabe

fiabe italiane è una raccolta di fiabe italiane di italo calvino uscita nel 1956 nella collana i millenni di einaudi. il titolo completo dell'opera, che...

volta, tipo di copertura architettonica volta a botte volta a crociera volta a lunetta volta a padiglione volta a schifo volta a vela chiave di volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con nelle; fiabe; Una meticcia nata nelle Antille; nelle città ci sono quelle a traffico limitato; È caprina nelle questioni futili; Si indossano nelle mani; Gli antropofagi delle fiabe ; Le origini del noto scrittore di fiabe Andersen; Monarchie... da fiabe ; Taglia la legna nelle foreste fiabe sche; Cerca nelle Definizioni