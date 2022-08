Entrale patrimoniali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entrale patrimoniali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RENDITE

Significato/Curiosita : Entrale patrimoniali

Fondiari sono determinati sulla base catastale e sulla base delle rendite catastali; la rendita si calcola applicando le tariffe d'estimo e le peculiarità del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con entrale; patrimoniali; Città turca che sorge nell Anatolia centrale ; Si calcola in base al meridiano centrale di un fuso orario; Le Alpi di un tratto centrale ; Popolo di lingua turca stanziato nell Asia centrale ; Averi patrimoniali ; Entrate patrimoniali ; E' costituita dalle entrate patrimoniali ; Le banche si occupano di quelle patrimoniali ; Cerca nelle Definizioni