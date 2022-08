L ente che finanziò la ricostruzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ente che finanziò la ricostruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRI

Significato/Curiosita : L ente che finanzio la ricostruzione

Originariamente acronimo di ente nazionale idrocarburi, è un'azienda multinazionale creata dallo stato italiano come ente pubblico nel 1953 sotto la presidenza di enrico...

Stai cercando altri significati, vedi iri (disambigua). l'istituto per la ricostruzione industriale (in acronimo iri) è stato un ente pubblico economico...

