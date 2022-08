Emettere volontariamente aria dalla bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Emettere volontariamente aria dalla bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALITARE

Significato/Curiosita : Emettere volontariamente aria dalla bocca

Aggressivo, specialmente in rapporto con altri suoi simili, il gatto può emettere un ringhio di tonalità molto bassa e profonda, che è considerato l'ultimo...

Cominciarono ad utilizzare questo nuovo strumento: all’epoca i pazienti dovevano alitare sul termometro o tenerlo in mano, e spesso occorreva quasi un’ora per ottenere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con emettere; volontariamente; aria; dalla; bocca; emettere suoni lamentosi; emettere ... un mandato di cattura; emettere il verso del gufo; emettere vapori, odori, respiri; Rinunciare volontariamente alla corona; C è chi la macchia involontariamente di saliva; Saltare volontariamente il proprio turno; Rinnega il proprio credo volontariamente ; Rivolgersi all autorità giudiziaria ; Posizione molto precaria ; Consente al sub di respirare l aria della bombola; Una Anna Maria della narrativa; Ex combattente tornato dalla guerra; Città piemontese bagnata dalla Dora Baltea; Il punto cardinale indicato dalla W; Imbottita dalla cuoca con un ripieno; In bocca all arbitro; Non aprire bocca ; Rimasti con la bocca ... amara; Molti suonano quella a bocca ; Cerca nelle Definizioni