Disteso, non più nervoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disteso, non più nervoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RILASSATO

Significato/Curiosita : Disteso, non piu nervoso

Ricoprono l'encefalo e il midollo spinale); è la più frequente sindrome infettiva del sistema nervoso centrale. qualora l'infiammazione coinvolga anche...

(bambola di pezza) deriva appunto dal comportamento di questo gatto, molto rilassato quando preso tra le braccia. particolarmente popolare nel regno unito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con disteso; nervoso; Stare disteso ... da poeta; Il Ramazzotti di Un angelo disteso al sole; Tranquillo, disteso ; Divertente, come può esserlo il sistema nervoso ; Tonifica il sistema nervoso ; Collasso nervoso ; Propri del sistema nervoso centrale; Cerca nelle Definizioni