Il disprezzo punito dalla legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il disprezzo punito dalla legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VILIPENDIO

Significato/Curiosita : Il disprezzo punito dalla legge

Persona. nella maggioranza degli stati del mondo, è considerata un delitto punito dal codice penale, ma comporta anche la condanna a un risarcimento civile...

Dichiarato l'illegittimità costituzionale di predetta disposizione. il vilipendio fu introdotto nell'ordinamento giudiziario italiano nel 1889 (il cosiddetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con disprezzo; punito; dalla; legge; Disonore e disprezzo in cui incorre chi ha commesso una vergognosa azione; Forte disprezzo ; disprezzo ; Esclamazione di disprezzo ; punito o... rispettoso della morale; Può essere punito con la detenzione; In auto, quello di velocità è punito con la multa; Vorrebbe vedere punito l imputato; Guadagnato dalla vendita; Una scimmia africana dalla lucente pelliccia nera; Figura circolare dalla forma allungata; Dittatore rovesciato dalla rivoluzione castrista; legge re impalcature mobili per eseguire lavori di pulizia e restauro; Una legge ndaria isola; Il pirata... della legge nda dei sette mari; Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi; Cerca nelle Definizioni